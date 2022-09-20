رابطة الدوري الإيطالي تعاقب دي ماريا بالإيقاف

2022/09/20 | 22:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قررت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم، الثلاثاء إيقاف جناح يوفنتوس الدولي الأرجنتيني أنخل دي ماريا لمباراتين، وذلك بسبب طرده في مباراة فريقه ومونتسا في الدوري المحلي.

وطرد الوافد الجديد إلى عملاق تورينو قبل خمس دقائق على نهاية الشوط الأول من مباراة الأحد التي منحت مونتسا فوزه الأول على الإطلاق في الدرجة الأولى (1-0)، بعد ضربه لاعبا منافسا بالكوع.

وأقر دي ماريا لاحقا بالدور الذي لعبه في الهزيمة الأولى لفريقه هذا الموسم على صعيد الدوري والثالثة مع احتساب مباراتيه في دوري أبطال أوروبا، ما عقد وضع المدرب ماسيميليانو أليغري نتيجة تخلف “السيدة العجوز” بفارق سبع نقاط عن نابولي المتصدر.

وسيغيب دي ماريا عن مباراتي يوفنتوس ضد بولونيا في تورينو وميلان البطل في “سان سيرو” بعد النافذة الدولية المخصصة للمنتخبات الوطنية والتي سيكون ابن الـ34 عاما طرفا فيها بخوضه مباراتين دوليتين وديتين مع الأرجنتين استعدادا لمونديال قطر.

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