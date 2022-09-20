2022/09/20 | 22:19 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتطلب في الوقت نفسه مبادرة تتولاها السياسة المالية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مستشارا للكاظمي يحدد طرق امتصاص مستويات البطالة) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مستشارا للكاظمي يحدد طرق امتصاص مستويات البطالة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).