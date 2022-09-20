2022/09/20 | 22:43 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 20 سبتمبر، 2022 بغداد/المسلة: اصدرت أمانة بغداد، الثلاثاء 09/20/2022، توضيحاً يخص الصور التي انتشرت بشأن...

ظهرت المقالة امانة بغداد: انابيب نصب كهرمانة تحطمت بحادث واعمال الصيانة لم تنتهي أولاً على المسلة.

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