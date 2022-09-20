2022/09/20 | 22:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم المنظمون الفيدراليون بنك مورغان ستانلي، الثلاثاء، بإخفاقات "مذهلة" أدت إلى سوء التعامل مع البيانات الحساسة الخاصة بحوالي 15 مليون عميل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("فشل مذهل".. تغريم بنك مورغان ستانلي 35 مليون دولار بعد بيع بيانات عملائه في مزاد على الإنترنت) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("فشل مذهل".. تغريم بنك مورغان ستانلي 35 مليون دولار بعد بيع بيانات عملائه في مزاد على الإنترنت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).