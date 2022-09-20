“الادوية الاوربية”: اصابات كورونا تراجعت لكن الجائحة “لم تنته”

2022/09/20 | 22:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني أشارت وكالة الأدوية الأوروبية، الثلثاء، إلى أن الإصابات بكوفيد-19 ومعدّلات الوفاة من جرائه تسجل تراجعاً، لكنّها حذّرت من أن الجائحة “مستمرة” وحضّت الدول على تنظيم حملات لإعطاء جرعات معزّزة للمناعة قبل حلول […]

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