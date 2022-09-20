2022/09/20 | 22:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني أصدرت أمانة بغداد، اليوم الثلاثاء، توضيحاً بشأن الاعمال الخاصة بصيانة نصب كهرمانة، مبينةً انها لا تزال جارية والانابيب التي تم نشرها في وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي هي لتعويض الأنابيب السابقة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد صور الانابيب..



امانة بغداد توضح الاعمال الجارية بنصب كهرمانة المركز الخبري الوطني.

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