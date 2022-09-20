الكاظمي يلتقي رئيسي في نيويورك

2022/09/20 | 22:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

ألتقى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، برئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي.

وذكر المكتب الاعلامي للكاظمي في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي التقى في مدينة نيويورك رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي".

وفي وقت سابق من اليوم، التقى الكاظمي بالعديد من الشخصيات المهمة في مدينة نيويورك من ضمنهم الأمين العام لجامعة الدول العربية، احمد ابو الغيط، والعاهل الاردني الملك، عبدالله الثاني ابن الحسين.

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