الكشف عن الإجراءات التي ستتبع خلال الممارسة الأمنية.. توفير الحماية للرئاسات

2022/09/20 | 22:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشف مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، عن الإجراءات التي ستتبعها القوات الأمنية اليوم خلال إجراءات الممارسة الأمنية.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) إن "القوات الأمنية ستتخذ إجراءات خلال الممارسة الأمنية التي ستقوم بها اليوم بعد منتصف الليل"، مضيفا إنه "سيتم غلق مدخل العاصمة بغداد سيطرة 75 من جهة المحمودية".

وأضاف إنه "سيتم توفير الحماية الأمنية القصوى لأبنية البرلمان ومجلس للقضاء ورئاسة الجمهورية"، مشيرا إلى انه "سيتم قطع الطرق من جانب الكرخ من مختلف الجوانب".

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