الكشف عن اسباب وتفاصيل جديدة بشأن تطويق بغداد وإغلاق طرقها

2022/09/20 | 22:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادكشفت مصادر مطلعة، الثلاثاء، عن تفاصيل جديدة الخاصة بالممارسات الامنية الشاملة في بغداد، مبينة ان عمليات الانتشار العسكري ستجري في اغلب المحافظات بالتسلسل.وقالت المصادر في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "الممارسة الامنية الشاملة في اجزاء مهمة من بغداد مساء يوم امس لم تكن مفاجئة للقيادات الامنية بل جرى لاستعداد لها منذ اسبوعين وفق خطة مدروسة من ناحية تحديد الانتشار والتمركز في الشوارع الرئيسية وستكون لها تكرار في اجزاء اخرى وفق اسبقية من ناحية الاهداف الموضوعة".واضاف، ان "الممارسات تأتي ضمن ما يعرف بخطة امن بغداد الشاملة في مواجهة اي حالات طوارئ امنية تستدعي تحرك سريع من قبل القوات المكلفة بادارة امن العاصمة والمناطق الحيوية بها لافتا الى ان " ثلاثة اسباب كانت وراء بدء الممارسات الشاملة في بغداد هي بيان مدى جهوزية القوات لتنفيذها بسرعة وكفاءة عالية بالإضافة الى ضرورة ان تكون هناك اجراءات استباقية للفترة القادمة فكما انها ستكون ضمن المبادئ الاساسية في مواجهة اي تحرك من شانه تعكير الامن والاستقرار في عاصمة العراق".واشارت الى ان "الممارسات لن تقتصر على بغداد بل ستجري في المحافظات بشكل متدرج كلا حسب وضعها الامني خاصة وان الاحداث الاخيرة كشفت عن بان الاحداث في العاصمة تنعكس بشكل مباشر على امن اغلب المحافظات ما يجعل ضرورة ان تكون لكل محافظة خطة طوارئ شاملة يجري تطبيقها عند الضرورة من قبل قوات ذات كفاءة عالية".

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