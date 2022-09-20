الكاظمي يلتقي في نيويورك الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي

2022/09/20 | 23:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في نيويورك.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان، أن “رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يلتقي في نيويورك رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي”.وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي قد وصل عصر اليوم الى مدينة نيويورك الأمريكية للمشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة.

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