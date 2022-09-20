2022/09/20 | 23:20 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Wt2UEN9R1zQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. استمرار الجدل بشأن تسنم ادارة المجلس الاداري لاتحاد الصناعات العراقي) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. استمرار الجدل بشأن تسنم ادارة المجلس الاداري لاتحاد الصناعات العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).