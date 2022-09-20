مستشهدا بالقرآن.. أمير قطر يرحب بالجميع في المونديال

2022/09/20 | 23:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعهد أمير قطر الحاكم أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بالترحيب بجميع مشجعي كأس العالم دون تمييز.

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