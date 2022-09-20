2022/09/20 | 23:50 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: Iw7vP3JZWrk
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أرشد الصالحي: عرض علينا الفدرالية للتركمان بحضور جميع الكتل) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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