شاهد بالفيديو.. قيل و قال | التضخم السكاني انفجار يهدد العراق

2022/09/21 | 00:00 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: SnApN6iC6V0

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