وزير الخارجية لماكغورك: العراق يسعى أنَّ يكون مصدر للاستقرار والتهدئة بالمنطقة

2022/09/21 | 00:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعبحث وزير الخارجية فؤاد حسين مع عضو مجلس الأمن القوميّ مُنسق البيت الأبيض لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكغورك العلاقات الثنائيَّة بين العراق والولايات المُتحدة الأمريكيّة، فيما اكد ان العراق يسعى أنَّ يكون مصدر للاستقرار والتهدئة ما بين بعض دول المنطقة.وذكر بيان لوزارة الخارجية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، التقى على هامش أعمال الجمعيّة العامّة للأمم المُتحِدة بدورتها الـ 77 المُنعقدة في نيويورك، عضو مجلس الأمن القوميّ مُنسق البيت الأبيض لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكغورك، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائيَّة بين العراق والولايات المُتحدة الأمريكيّة وخاصة العلاقات العسكريّة والأمنيّة وآلية تنفيذ الخطوات التي تم اعتمادها خلال جلسة الحوار الستراتيجي، كما تناول الأوضاع الإقليميّة في المنطقة، وبحث التطورات الجارية فيها، وعلاقات العراق مع دول المنطقة".وأكَّد الوزير ، بحسب البيان، أنَّ العراق يسعى من خلال دوره المُحوريّ على أنَّ يكون عامل ومصدر للاستقرار والتهدئة والوساطة لحل الخلافات ما بين بعض دول المنطقة. من جانبه أعرب بريت ماكغورك، عن تقديره للجُهُود التي يبذلها العراق في تعزيز السلّم والاستقرار في المنطقة.

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