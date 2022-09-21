2022/09/21 | 00:05 - المصدر: قناة العراقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اللواء طارق اسماعيل: لدينا مسعى في توسعة نظام المعاملات وتخفيف الروتين عن المواطن) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: koliKUdA4gs
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اللواء طارق اسماعيل: لدينا مسعى في توسعة نظام المعاملات وتخفيف الروتين عن المواطن) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اللواء طارق اسماعيل: لدينا مسعى في توسعة نظام المعاملات وتخفيف الروتين عن المواطن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).