2022/09/21 | 00:05 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: koliKUdA4gs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اللواء طارق اسماعيل: لدينا مسعى في توسعة نظام المعاملات وتخفيف الروتين عن المواطن) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اللواء طارق اسماعيل: لدينا مسعى في توسعة نظام المعاملات وتخفيف الروتين عن المواطن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).