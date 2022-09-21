2022/09/21 | 00:05 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: nrRn2prRNR4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اللواء طارق اسماعيل: أموال الجباية تعود لخزينة الدولة وليس لجهة بعينها) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اللواء طارق اسماعيل: أموال الجباية تعود لخزينة الدولة وليس لجهة بعينها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).