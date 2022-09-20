برشلونة يكشف قيمة أرباحه في الموسم الماضي.. كم ستبلغ هذا العام؟

2022/09/21 | 00:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف نادي برشلونة الإسباني عن قيمة أرباحه في الموسم الماضي 2022/2021، حيث بلغت 86 مليون جنيه إسترليني (98 مليون دولار).

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