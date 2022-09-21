غوتيريش يصف الشرق الأوسط:استقرار العراق مهدد والعنف سائد في سوريا والاتفاق النووي مع ايران بعيد المنال

2022/09/21 | 00:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الامم‭ ‬المتحدة‭ -‬الزمان‭ ‬ حذّر‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أمام‭ ‬قادة‭ ‬العالم‭ ‬أجمع‭ ‬من‭ ‬مخاطر‭ ‬‮«‬سخط‭ ‬عالمي‭ ‬في‭ ‬الشتاء‮»‬‭ ‬من‭ ‬جراء‭ ‬الأزمات‭ ‬المتعددة‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬البشرية،‭ ‬من‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬إلى‭ ‬تداعيات‭ ‬الاحترار‭ ‬المناخي‭.‬ وقال‭ ‬غوتيريش‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬فاعليات‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬السنوية‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬إن‭ ‬‮«‬أزمة‭ ‬القدرة‭ ‬الشرائية‭ ‬تتفاقم،‭ ‬الثقة‭ ‬تتلاشى،‭ ‬التفاوتات‭ ‬تتزايد‭ ‬وكوكبنا‭ […]

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