لجنة العفو الرئاسي في مصر تحت الضغوط بعد إعادة اعتقال ناشط

2022/09/21 | 00:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬ عاد‭ ‬ملف‭ ‬العفو‭ ‬الرئاسي‭ ‬عن‭ ‬سجناء‭ ‬الرأي‭ ‬إلى‭ ‬واجهة‭ ‬الأحداث‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬ألقت‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬الناشط‭ ‬السياسي‭ ‬شريف‭ ‬الروبي‭ ‬والذي‭ ‬أفرج‭ ‬عنه‭ ‬منذ‭ ‬عدة‭ ‬أيام‭ ‬ضمن‭ ‬المفرج‭ ‬عنهم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬لجنة‭ ‬العفو‭ ‬الرئاسي‭ ‬بعد‭ ‬إدلاله‭ ‬بتصريح‭ ‬لقناة‭ ‬الجزيرة‭ ‬القطرية‭ ‬قال‭ ‬فيه‭ ‬أن‭ ‬الوضع‭ ‬خارج‭ ‬السجن‭ ‬لا‭ ‬يختلف‭ ‬عن‭ ‬الوضع‭ […]

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