مقتل‭ ‬ثلاثة‭ ‬في‭ ‬كردستان‭ ‬إيران‭ ‬على‭ ‬وفاة‭ ‬شابة‭ ‬بيد‭ ‬الشرطة

2022/09/21 | 00:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬قلقة‭ ‬من‭ ‬القمع‭ ‬العنيف‭ ‬للتظاهرات‭ ‬في‭ ‬طهران طهران‭- ‬جنيف‭ – ‬باريس‭ – ‬الزمان‭ ‬ قتل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشخاص‭ ‬خلال‭ ‬تظاهرات‭ ‬في‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬إيران‭ ‬احتجاجا‭ ‬على‭ ‬مقتل‭ ‬شابة‭ ‬خلال‭ ‬وجودها‭ ‬قيد‭ ‬الاحتجاز‭ ‬لدى‭ ‬‮«‬شرطة‭ ‬الأخلاق‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬حاكم‭ ‬المحافظة‭ ‬الثلاثاء‭.‬ سادت‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬الغضب‭ ‬الشعبي‭ ‬منذ‭ ‬ورود‭ ‬أنباء‭ ‬عن‭ ‬وفاة‭ ‬مهسا‭ ‬أميني‭ ‬البالغة‭ […]

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