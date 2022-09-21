2022/09/21 | 00:09 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الأمم المتحدة قلقة من القمع العنيف للتظاهرات في طهران طهران- جنيف – باريس – الزمان قتل ثلاثة أشخاص خلال تظاهرات في إقليم كردستان إيران احتجاجا على مقتل شابة خلال وجودها قيد الاحتجاز لدى «شرطة الأخلاق»، وفق ما أفاد حاكم المحافظة الثلاثاء. سادت حالة من الغضب الشعبي منذ ورود أنباء عن وفاة مهسا أميني البالغة […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل ثلاثة في كردستان إيران على وفاة شابة بيد الشرطة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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