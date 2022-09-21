2022/09/21 | 00:10 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: mbDsjqmr26w

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. "الأول منذ دحر داعش" .. صلاح الدين تشهد مهرجانا للطفولة) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. "الأول منذ دحر داعش" .. صلاح الدين تشهد مهرجانا للطفولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).