2022/09/21 | 00:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني عدت كتلة الصادقون النيابية، اليوم الثلاثاء ، الإطلاع على البرنامج الحكومي من قبل كتل سياسية رسالة إيجابية للشعب.وقال النائب عن الكتلة أحمد الموسوي في حديث صحفي، إن “التوافق تجاه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كتلة نيابية تعلق على البرنامج الحكومي للسوداني: “رسالة إيجابية للشعب” المركز الخبري الوطني.

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