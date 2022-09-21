2022/09/21 | 00:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني علقت حركة امتداد، اليوم الثلاثاء، على حضور أحد نوابها في اجتماع مرشح قوى الاطار التنسيقي لرئاسة مجلس الوزراء محمد شياع السوداني مع عدد من النواب في مبنى البرلمان .وذكرت الحركة في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص امتداد تعلق على حضور احد نوابها اجتماع مرشح الاطار “شياع السوداني” المركز الخبري الوطني.

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