2022/09/21 | 00:31 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 20 سبتمبر، 2022 بغداد/المسلة: ادّعت امانة بغداد، إن نصب كهرمانة وسط بغداد المخضرم يخضع للترميم...

ظهرت المقالة أمانة بغداد تبرّر (تشويه) نصب كهرمانة بأعمال صيانة (غامضة) أولاً على المسلة.

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