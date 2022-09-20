أمانة بغداد توضح بشأن الأنابيب البلاستيكية الظاهرة بنصب كهرمانة

2022/09/21 | 00:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت امانة بغداد بان الاعمال الخاصة بصيانة نصب كهرمانة لا تزال جارية وان الانابيب التي تم نشرها في وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي هي لتعويض الانابيب السابقة وصيانة الجرار التي تحطمت نتيجة الحادث الذي تعرض له النصب .وذكر بيان للامانة ان ” نصب كهرمانة تعرض في وقت سابق لحادث بعد ارتطام احدى العجلات بالجرار وتحطيم ٦ منها الى جانب تعرضه للاهتزاز واضرار بانابيب توزيع المياه “.واضاف ان ” فريقاً فنياً من جمعية الفنانين التشكيليين ووزارة الثقافة اطلعو على النصب كما قيم مجموعة من النحاتين تلك الاضرار “.وبين أن “امانة بغداد تعاقدت مع الفنان والنحات العراقي الكبير عبد الحميد سعيد الزبيدي رئيس فرع النحت في معهد الفنون الجميلة سابقاً لصيانة النصب واصلاح الأضرار ، مشيرة الى ان ” تلك الأنابيب ظهرت نتيجة ارتطام العجلة بالنصب وهي من مكونات النصب وتم استبدالها بانابيب جديدة ضمن اعمال الصيانة وستختفي تلك الأنابيب بعد وضع باقي الجرار التي تضررت” .

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