انتشار أمني في الكرخ استعداداً لـ

2022/09/21 | 00:36 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، بأن القوات الأمنية باشرت بالانتشار في جانب الكرخ استعداداً لممارسة أمنية.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "القوات الامنية باشرت بالانتشار في عموم المناطق الحيوية ضمن جانب الكرخاستعدادا للممارسة الامنية التي ستبدأ ليلاً".وكانت خلية الإعلام الأمني أعلنت قبل ساعات في بيان، أن قيادة عمليات بغداد ستنفذ، بعد منتصف ليلة الثلاثاء، ممارسة أمنية تدريبية ضمن جانب الكرخ من العاصمة بغداد.

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