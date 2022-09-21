التصدي لهجوم من داعش على إحدى قرى ديالى

2022/09/21 | 00:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، استشهاد وإصابة 4 مواطنين بهجوم داعشي على قرية في محافظة ديالى.

وذكرت الهيئة في بيان، أن "عناصر داعش الإرهابي، شنت مساء اليوم، هجوما على أحد ملاعب كرة القدم أثناء تواجد جمهور من الرياضيين في قرية شروين شمال شرق ديالى".

وأضافت، أن "الهجوم تسبب باستشهاد مواطن وإصابة 3 آخرين، حيث تم إسعاف الجرحى ونقلهم إلى مستشفى بعقوبة العام من قبل اللواء 62 بالحشد الشعبي".

وأكدت، أن "الموقف الآن تحت السيطرة بعد ان تصدت قوة من اللواء للدواعش المنفذين والشروع بملاحقتهم".

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