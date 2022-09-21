2022/09/21 | 00:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اشعلت رصاصة طائشة في سماء ابو غريب الخلاف السياسي مجددا حول اهمية الوجود الاميركي ليفتح استشهاد الفتاة زينب عصام ماجد من اهالي المنطقة التحقيق الرسمي بشأن هوية المتورط بقتلها.

وطالب الاطار التنسيقي عبر نوابه بفتح تحقيق عاجل بقضية استشهاد الفتاة على يد القوات الاميركية بعد اطلاقها الرصاص الحي ضمن تدريبات عسكرية في قاعدة فيكتوريا المجاورة لمطار بغداد الدولي.

وبسحب النائب عن حركة عصائب اهل الحق ضمن الاطار احمد الموسوي فان زينب الخزعلي قتلت بدم بارد على يد القوات الاميركية التي حولت محيط المناطق السكينة الى ميدان رماية وسط سكوت حكومي مخيف، مبينا ان استشهاد الفتاة يضع المئات من علامات الاستفهام حول الحادث.

في وقت أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء، فتح تحقيقا في حادثة استشهاد إحدى الفتيات غربي العاصمة بغداد.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "قيادة عمليات بغداد فتحت تحقيقا في حادثة وفاة إحدى الفتيات المرحومة ( زينب عصام ماجد ) منذ يوم وقوعه في قضاء ابو غريب غربي العاصمة والتي أصيبت بإطلاق نار عشوائي".

وأشارت إلى أن "الجهات المختصة المشرفة على مجريات سير هذا التحقيق ستعلن للرأي العام أسبابه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في هذا الحادث".

وتعرضت ماجد الى طلق ناري عرضي خلال ممارسة عسكرية بالسلاح الحي من قبل القوات الاميركية قرب قاعدة فكتورية القريبة من مطار بغداد الدولي. بحسب شهود عيان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رصاصة طائشة تفجر الصراع حول مطار بغداد.. والعصائب تتهم الأمريكان بقتل "زينب") نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رصاصة طائشة تفجر الصراع حول مطار بغداد.. والعصائب تتهم الأمريكان بقتل "زينب") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).