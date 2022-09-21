مقتل امرأة مسنة في

2022/09/21 | 00:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتلت امرأة مسنة تبلغ 84 عاما الثلاثاء في "هجوم" في مدينة حولون بوسط اسرائيل، وفق ما أفادت الشرطة الإسرائيلية.

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