2022/09/21 | 01:00 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: WzRrgPnBTcw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بشير الحجيمي : رغبة الصدريين بتغيير المشهد الحالي يصطدم بالقدرة السياسية للاطار) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بشير الحجيمي : رغبة الصدريين بتغيير المشهد الحالي يصطدم بالقدرة السياسية للاطار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).