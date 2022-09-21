أمير قطر قبل انطلاق المونديال: بلادنا ستثبت أنها قادرة على استضافة أحداث عالمية بنجاح استثنائي

2022/09/21 | 01:19 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، إن بلاده ستثبت للعالم أجمع أنّها قادرة على استضافة أحداث عالمية بنجاحٍ استثنائي، وذلك عندما تحتضن العاصمة القطرية الدوحة نهائيات كأس العالم 2022، المُقرر إقامتها بين شهري نوفمبر وديسمبر

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