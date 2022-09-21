2022/09/21 | 01:37 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 21 سبتمبر، 2022 بغداد/المسلة: أصدرت الشركة العراقية المتحدة لخدمات المطارات و المناولة الارضية ( ماسيل)...

ظهرت المقالة الشركة العراقية لخدمات المطارات ( ماسيل): لم نتوقف عن العمل في مطار بغداد أولاً على المسلة.

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