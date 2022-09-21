2022/09/21 | 01:40 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: TKzgQbPpZPk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مشعان: نحن مع أي مرشح تطرحه القوى الشيعية ان كان الكاظمي او غيره | بلا أقنعة مع هيفاء الحسيني) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مشعان: نحن مع أي مرشح تطرحه القوى الشيعية ان كان الكاظمي او غيره | بلا أقنعة مع هيفاء الحسيني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).