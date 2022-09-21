2022/09/21 | 01:49 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بأن القوات الأمنية باشرت بالانتشار في جانب الكرخ استعداداً لممارسة تدريبية.وأخبر المصدر، وكالة إيرث نيوز، أن “القوات الامنية باشرت بالانتشار في عموم المناطق الحيوية ضمن جانب الكرخ؛ استعدادا للممارسة الامنية التي ستبدأ ليلاً”.وأعلنت خلية الإعلام الأمني قبل ساعات، أن قيادة عمليات بغداد ستنفذ، بعد منتصف […]

ظهرت المقالة استعدادًا للممارسة التدريبية..



القوات الأمنية تباشر بالانتشار في مناطق الكرخ ببغداد أولاً على ايرث نيوز.

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