استثناء من العقوبات الإيرانية..

2022/09/21 | 01:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحبت وزارة الخزانة الأميركية، الثلاثاء، بطلب مؤسس شركة "سبيس إكس"، إيلون ماسك، للحصول على استثناء من العقوبات المفروضة على إيران للسماح بنشر الإنترنت حول العالم ضمن مشروع "ستارلينك"، وفقا لما ذكرته صحيفة "واشنطن بوست".

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