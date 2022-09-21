سوريا تسجل 23 حالة وفاة بالكوليرا

2022/09/21 | 02:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلنت وزارة الصحة السورية، أن العدد الإجمالي التراكمي لإصابات الكوليرا المثبتة بالاختبار السريع في البلاد ارتفع إلى 253 إصابة و 23 وفاة.وأوضحت الوزارة، في بيان أن "العدد الإجمالي التراكمي لإصابات الكوليرا المثبتة بالاختبار السريع في البلاد ارتفع إلى 253 إصابة توزعت في حلب 180 ودير الزور 29 والحسكة 25 واللاذقية 13 وحمص 4 ودمشق 2".وأشارت الصحة السورية إلى أن "العدد الإجمالي للوفيات بمرض الكوليرا بلغ 23 منهم 20 في حلب بسبب تأخر طلب المشورة الطبية".وذكرت الصحة السورية أنه "تم اعتماد وتعميم بروتوكول علاجي موحد وهو متوافر بكل أشكاله ويتم تعزيز وتزويد المشافي بمخزون إضافي من العلاج والمستلزمات تحسباً لأي زيادة في أعداد الحالات المحدودة حتى الآن".ودعت الوزارة المواطنين إلى ضرورة اتباع إجراءات وسلوكيات الصحة العامة مثل غسل اليدين بالماء والصابون بشكل متكرر وشرب المياه من مصدر آمن وإذا تعذر إيجاده يمكن غليها لمدة دقيقتين ثم حفظها في وعاء نظيف ومغلق وغسل الفواكه والخضار بشكل جيد وطهي الطعام وحفظه بدرجة الحرارة المناسبة وعدم شرب أو تناول أي شيء مجهول المصدر أو يشك بسلامته وطلب المشورة الطبية المبكرة في حال الاشتباه بالإصابة.

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