أوراق المحاكم تسجل تصاعدا في قضايا الطلاق

2022/09/21 | 02:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لماذا انفجرت أرقام الطلاق في الأشهر الأخيرة؟ ومن يتحمل العبء الأكبر لمسببات الطلاق؟ وهل من دور يقع على القضاء العراقي لتوعية الأسر؟

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