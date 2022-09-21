2022/09/21 | 02:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، أنه سيعمل على مراجعة اتفاقه مع لاعبي المنتخب الوطني الفرنسي، بشأن استخدام صورهم وحقوقهم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد خلاف مع مبابي.. الاتحاد الفرنسي يوافق على مراجعة اتفاق حقوق الصور مع اللاعبين) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد خلاف مع مبابي.. الاتحاد الفرنسي يوافق على مراجعة اتفاق حقوق الصور مع اللاعبين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).