البدء بقطع عدد من الطرق والجسور في جانب الكرخ ببغداد

2022/09/21 | 03:50 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / بدأت السلطات الأمنية، اليوم الأربعاء، بقطع عدد من الطرق والجسور ضمن جانب الكرخ ببغداد تنفيذًا للممارسة التدريبية.وعلمت إيرث نيوز من مصدر أمني، أن “السلطات الأمنية باشرت بقطع بعض الطرق والجسور ضمن جانب الكرخ ضمن الممارسة التدريبية التي ستنطلق في الساعة الثانية فجرا”.وأعلنت خلية الإعلام الأمني، قبل ساعات، أن قيادة عمليات […]

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