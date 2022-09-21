الدفاع الأرمينية: أذربيجان انتهكت وقف إطلاق النار

2022/09/21 | 04:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأرمينية، آرام توروسيان، إن أذربيجان انتهكت نظام وقف إطلاق النار يوم الثلاثاء، مضيفا أن الوضع مستقر حاليا.وكتب توروسيان عبر مواقع التواصل الاجتماعية: "في 20 سبتمبر، وبتواتر معين، انتهكت وحدات من القوات المسلحة الأذربيجانية وقف إطلاق النار، باستخدام أسلحة صغيرة في الاتجاه الشرقي للحدود الأرمنية الأذربيجانية".وأضاف: "اعتبارا من الساعة 22:30 [06:30 مساء بتوقيت غرينتش]، كان الوضع على الحدود مستقرا، ولم يكن هناك أي إطلاق نار".يشار إلى أنه في 12 سبتمبر، اندلعت الأعمال العدائية على الحدود الأرمينية الأذربيجانية واتهم الجانبان بعضهما البعض ببدء التصعيد، كما أعلن الطرفان عن خسائر بين الأفراد العسكريين.وبحلول صباح اليوم التالي، اتفق الجانبان على وقف إطلاق النار.وفي وقت سابق، قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الاتحاد الروسي، غريغوري كاراسين، لـ"سبوتنيك" أن وقف إطلاق النار تحقق بفضل جهود روسيا، بما في ذلك بعد محادثة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، وعمل وزارة الخارجية الروسية.

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