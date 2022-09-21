جنازة الملكة إليزابيث تجتذب 26 مليون مشاهد في المملكة المتحدة

2022/09/21 | 04:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حظيت جنازة ملكة بريطانيا الرحلة إليزابيث الثانية، والتي كانت أول جنازة يتم بثها على التلفزيون لملكة بريطانية بنسبة مشاهدة عالية، يوم الاثنين.

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