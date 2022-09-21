قائد منتخب بولندا يتعهد بإيصال شارة أوكرانيا إلى نهائيات كأس العالم

2022/09/21 | 04:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعهد روبرت ليفاندوفسكي، قائد المنتخب البولندي، بارتداء شارة تحمل ألوان العلم الأوكراني خلال نهائيات كأس العالم لكرة القدم تضامنا مع البلد الذي تمزقه الحرب بعدما تسلم شارة خاصة من اللونين الأزرق والأصفر من أندريه شيفتشنكو.

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