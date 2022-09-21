2022/09/21 | 05:10 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 9LYCEMq5zGQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالعراقي - ريزان شيخ دلير: ضرورة تشريع قوانين تحمي المرأة والأسرة) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بالعراقي - ريزان شيخ دلير: ضرورة تشريع قوانين تحمي المرأة والأسرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).