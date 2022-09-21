النساء في المناصب القيادية.. إنجازات مدعومة بالأرقام

2022/09/21 | 05:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قد تجيب بيانات كشفت عنها الأمم المتحدة حديثا عن سؤال تردد في أروقة البحث الاجتماعي والجندري، هل النساء أفضل في الحكم من الرجال؟

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