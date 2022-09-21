بعد اتهامه باغتصابها.. امرأة تخطط لرفع دعوى

2022/09/21 | 06:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تخطط امرأة اتهمت الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، باغتصابها قبل أكثر من ربع قرن لرفع دعوى قضائية جديدة ضده مستفيدة من قانون لولاية نيويورك يمنح الناجين من اعتداءات جنسية فرصة لرفع دعاوى على المعتدين عليهم حتى بعد عقود من الحادثة.

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