بوتين يعلق على الأسلحة الروسية المستخدمة في أوكرانيا

2022/09/21 | 06:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الثلاثاء، إن الأسلحة والمعدات الروسية المستخدمة ضد القوات الأوكرانية "تظهر كفاءة عالية".

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