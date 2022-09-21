ضم الأراضي الأوكرانية.. صحيفة: روسيا تكرر مافعلته بالقرم

2022/09/21 | 07:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت سلطات الاحتلال الروسية في شرق وجنوب أوكرانيا، بما في ذلك ميليتوبول في منطقة زابوريزكا، عن خطط لإجراء استفتاء يدعو موسكو إلى ضم تلك المناطق.

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