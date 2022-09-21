بسبب انخفاض الجنيه.. شركات التأمين في مصر تطالب العملاء بتعديل قيم الأصول

2022/09/21 | 08:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، شركات التأمين بحث العملاء على إعادة تقدير مبالغ التأمين للأصول المؤمن عليها بما يتناسب مع القيم السوقية الحالية لها، وذلك بسبب شكاوى العملاء من انخفاض مبالغ التعويضات المسددة لها عند تحقق الخطر.

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