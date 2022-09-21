خمسة محترفين يصلون إلى الأردن

2022/09/21 | 08:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعوصلَ إلى العاصمةِ الأردنيّة عمان فجر اليوم الأربعاء، لاعبو المنتخبِ الوطنيّ (أمير العماري ، الآي فاضل ، ريوان أمين ، عباس محمد وهيران أحمد ) ليلتحقوا ببعثةِ المُنتخبِ الوطنيّ الذي يشاركُ في بُطولةِ الأردن الرباعيّة.وذكر بيان لاتحاد المرة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، " لقد تمت تهيئةُ جميع الإجراءاتِ الإداريّة في استقبال اللاعبين وتأمين وصولهم إلى فندقِ الإقامة".واضاف :" من المؤمل أن يصلَ لاحقاً كل من ميرخاس دوسكي وأمجد عطوان وأيمن حسين قبل وصولِ بعثة المُنتخبِ الوطنيّ القادمة من العاصمةِ بغداد".

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